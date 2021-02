Difesa: marine di Russia e Pakistan condurranno esercitazioni congiunte Arabian Monsoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le navi della Marina russa che stanno visitando il porto pachistano di Karachi per partecipare alle esercitazioni navali multinazionali Aman-2021 prenderanno parte alle esercitazioni navali antipirateria congiunte russo-pachistane Arabian Monsoon 2021. Lo ha riferito a “Sputnik” il comandante della classe Admiral Grigorovic, Konstantin Aksyonov. “La fregata russa ‘Admiral Grigorovic’ parteciperà alle esercitazioni bilaterali con la marina pachistana denominate Arabian Monsoon-2021 a seguito delle esercitazioni Aman. Lo scopo principale di queste esercitazioni è l'azione antipirateria e l'acquisizione di esperienza professionale da parte di entrambe le marine. Le navi straniere che partecipano alle esercitazioni navali multinazionali Aman 2021, dopo aver completato la fase di mare e la valutazione dei risultati, lasceranno l'area e procederanno secondo le loro rotte, e il nostro squadrone di navi rimarrà per prendere parte alle esercitazioni Arabian Monsoon”, ha detto il comandante dopo aver ospitato a bordo della nave il capo di Stato maggiore della marina pachistana, l'ammiraglio Muhammad Amjad Khan Niazi. L'esercitazione Aman 2021 nel mar Arabico è la settima edizione dell'esercitazione multinazionale che si tiene in Pakistan ogni due anni dal 2007. Quest'anno l'evento si svolgerà dall'11 al 16 febbraio e coinvolgerà le marine di 45 paesi, tra cui Russia, Cina, Paesi membri della Nato e dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e dell'Unione africana. Per la Marina russa queste sono le prime esercitazioni congiunte con le forze della Nato da 10 anni. (Rum)