Sudan: Al Burhan, accordo con Israele contribuirà a diffondere valori tolleranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti israeliani hanno organizzato l’Israel Summit, evento internazionale dedicato alla discussione nei campus universitari tra Israele e gli studenti e i giovani del mondo. Si rivolge a studenti non affiliati al campus israeliano e vi partecipano relatori internazionali. L’evento è sponsorizzato dalle famose università di Harvard e Columbia. Al vertice di quest’anno che si è tenuto dal 7 all’11 febbraio hanno partecipato numerose personalità politiche, tra cui il presidente della Georgia Salome Zurabishvili, il presidente del Consiglio sovrano sudanese al Burhan, ex capi di Stato ed esponenti del Congresso degli Stati Uniti. Per la prima volta nella storia del Sudan, studenti e giovani sudanesi hanno partecipato all’evento insieme a studenti israeliani e dei Paesi arabi e islamici. Al Burhan e le autorità sudanesi non hanno specificato le modalità di selezione degli studenti, il loro numero o le forme di partecipazione, se in presenza o virtualmente. (segue) (Res)