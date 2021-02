Sudan: Al Burhan, accordo con Israele contribuirà a diffondere valori tolleranza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso, Al Burhan ha spiegato che il Sudan sta anticipando una nuova era, costruita dai giovani e dagli studenti che sono “il vero motore della rivoluzione sudanese”. Al Burhan è uno dei fautori della normalizzazione dei rapporti tra il Sudan e Israele. Il riavvicinamento è iniziato con l’incontro a Entebbe tra Al Burhan e il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel febbraio 2020, con la mediazione del presidente ugandese Yoweri Museveni. Gli sforzi di Khartum per normalizzare i rapporti con Israele sono culminati nella firma degli "Accordi di Abramo" lo scorso gennaio unendo il Sudan a Emirati e Bahrein, i primi Paesi del Golfo ad avviare relazioni con Israele. Con la firma degli accordi, il Sudan ha posto fine ad una frattura che durava dal vertice arabo tenutosi a Khartum nel 1967 e conosciuto come il Vertice dei Tre No “Nessuna riconciliazione, nessun negoziato, nessun riconoscimento di Israele”. L'amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esercitato forti pressioni sul governo sudanese per normalizzare le sue relazioni con Israele, e ha cancellato il Sudan dall'elenco dei Paesi che sponsorizzano il terrorismo. (Res)