Governo: Fials, buon lavoro al nuovo esecutivo e al riconfermato ministro Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguriamo buon lavoro al nuovo esecutivo Draghi, in particolare al riconfermato ministro della salute Roberto Speranza e alle neoministre Elena Bonetti, Mara Carfagna, Marta Cartabia, Fabiana Dadone, Mariastella Gelmini, Luciana Lamorgese, Cristina Messa, Erika Stefani. Dai pronostici ci saremmo aspettati un numero di donne superiore, ma così non è stato. Lo afferma in un comunicato la Federazione italiana autonomie locali e sanità, secondo cui in un momento storico drammatico, quale quello che stiamo attraversando, auspichiamo che il senso di responsabilità accompagnato da un approccio politico attento ai diritti di ogni persona contraddistinguano ogni componente della nuova compagine governativa. "Ad attenderla una situazione di emergenza sanitaria, sociale ed economica che richiede contromisure repentine ed efficaci. Vi sia d'ispirazione il comportamento esemplare del personale sanitario ormai da un anno impegnato in corsia nella lotta alla pandemia da SARS-CoV-2. Le lavoratrici e i lavoratori della sanità, le cittadine e i cittadini tutti, hanno più che mai bisogno di competenze gestionali della macchina sanitaria, che si traducano in snellezza organizzativa, cronoprogrammi puntuali e strumenti tecnologici adeguati. Soprattutto per quanto attiene la campagna vaccinale anti Covid. Ora sta a voi realizzare l'impresa: è il momento di condurre il Paese verso la fine del tunnel!", aggiunge.(Rin)