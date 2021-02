Governo: Meloni, a Draghi FdI ha chiesto di creare struttura intelligence economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono asset che gli Stati nazionali si tengono ben stretti, perché sono giudicati vitali per l'esistenza stessa della Nazione. In Italia negli ultimi decenni è mancata l'attenzione verso questo grande tema. L'operazione di Borsa-Euronext è solo l'ultima di una lunga serie che vede società straniere, prevalentemente francesi, prendere il controllo di "siti sensibili". Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "Milano Finanza" il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Consentire a una società francese guidata da personalità legate a doppio filo con lo Stato francese di prendere il controllo di Piazza Affari, equivale a regalare un punto d'osservazione privilegiato sul tessuto produttivo e industriale italiano, esponendoci ancora di più ad operazioni di tipo predatorio. Il governo Pd-M5S non si è minimamente attivato per valutare ipotesi di una cordata italiana, dando così il segnale che i giochi erano già stabiliti e non sarebbero state gradite iniziative nazionali. Ed è per questo che abbiamo chiesto a Draghi di intervenire con urgenza nell'organizzazione dei nostri servizi per creare una forte struttura di intelligence economica", aggiunge.(Rin)