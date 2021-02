Governo: Pazzali (Presidente Fondazione Fiera Milano), esecutivo di alto profilo, bene la nomina di un ministero del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al governo Draghi che avrà il difficile compito di gestire i soldi del recovery found e i prossimi mesi fondamentali per il Paese. Al suo interno ci sono figure di rilievo, competenti sia nella parte tecnica sia in quella politica". Lo afferma in una nota Enrico Pazzali, Presidente della Fondazione Fiera Milano, evidenziando che "il Ministero del turismo è una ottima notizia anche per il mondo fieristico che in periodo pre covid generava solo su Milano e l'area metropolitana 4,3 miliardi di euro di indotto tra hotel, ristoranti, trasporti ed eventi". "Far ripartire le fiere - sottolinea Pazzali - vuol dire dare anche dare respiro alla città e a tutte quelle attività chiuse, oltre che a ridare vita a tutti quegli scambi economici tra espositori e visitatori che valgono oltre 50 miliardi di euro. Siamo in grado di farlo in sicurezza e sono sicuro che il dialogo con questo governo sarà improntato su questo. L'Italia ha una squadra all'altezza della situazione per compiere quel cambio di passo decisivo per uscire dalla crisi e far ripartire il Paese". (Com)