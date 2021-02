Myanmar: relatore speciale Onu, necessaria azione internazionale contro colpo di stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che è avvenuto in Myanmar il primo febbraio è “un atto oltraggioso e illegale: un colpo di stato contro un governo debitamente eletto” e le Nazioni Unite e tutti gli Stati membri devono agire e chiedere alla giunta militare birmana di rilasciare incondizionatamente tutti coloro che sono stati arrestati, porre fine alle persecuzioni, dimettersi e acconsentire alle riforme. Lo ha affermato Tom Andrews, relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, nella dichiarazione congiunta col comitato di coordinamento presentata ieri nella 29ma sessione speciale del Consiglio per i diritti umani sulle implicazioni della crisi in Myanmar per i diritti umani. Andrews ha inoltre sottolineato che anche la 27ma sessione era stata convocata in merito alle azioni illegali dell’Esercito birmano, in quel caso i crimini commessi contro la minoranza rohingya. “Credo che sia quindi imperativo che la leadership della Tatmadaw [la Difesa birmana] comprenda che in realtà non è al di sopra della legge e che il popolo del Myanmar e il popolo del mondo non lasceranno che queste azioni illegali e riprovevoli rimangano valide”, ha affermato. (segue) (Res)