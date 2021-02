Myanmar: relatore speciale Onu, necessaria azione internazionale contro colpo di stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relatore speciale ha premesso che eventuali irregolarità nelle elezioni dello scorso 8 novembre non giustificherebbero in alcun modo la dichiarazione dello stato di emergenza né l’arresto della leadership civile. Inoltre ha ricordato che la giunta militare non ha nemmeno rispettato le condizioni previste dalla Costituzione del 2008, redatta dallo stesso Esercito, per assumere il controllo del Paese. “La comunità internazionale deve rifiutarsi di riconoscere questo regime illegale”, ha dichiarato. Andrews ha sottolineato che, con una grande partecipazione, il popolo sta dimostrando il suo dissenso rispetto a quanto sta avvenendo. (segue) (Res)