Myanmar: relatore speciale Onu, necessaria azione internazionale contro colpo di stato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle azioni repressive della giunta militare Andrews ha denunciato che “la risposta della polizia e delle forze di sicurezza alle proteste pacifiche di un popolo unito è passata dalla moderazione all’intimidazione allo spargimento di sangue”, come documentano “resoconti e prove fotografiche”, e che “questa violenza viola il diritto internazionale”. Il relatore speciale ha segnalato anche un aumento delle detenzioni arbitrarie e delle intimidazioni, non solo nei confronti dei leader politici, ma anche di quelli della comunità e della società civile. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, da quando ha annunciato il colpo di stato, la giunta ha arrestato 220 funzionari governativi e membri della società civile, compresi il consigliere di stato Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint, e molti di questi arresti sono stati effettuati di notte e da parte di agenti di polizia in borghese. Andrews ha detto che gli arrestati devono essere rilasciati “tutti immediatamente”. (segue) (Res)