Myanmar: relatore speciale Onu, necessaria azione internazionale contro colpo di stato (6)

- “Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe essere incoraggiato a considerare tutte le opzioni che ha utilizzato in precedenza per far fronte a gravi violazioni dei diritti umani”, ha esortato il relatore Andrews. Tra le opzioni ci sono le sanzioni, l’embargo sulle armi , i divieti di viaggio e l’azione giudiziaria presso la Corte penale internazionale o tribunali ad hoc. “Mi aspetto e invito gli altri Stati membri a imporre sanzioni mirate, a imporre embarghi bilaterali sulle armi e ad assicurare che l’assistenza che forniscono alla popolazione del Myanmar vada direttamente alle organizzazioni della società civile, quando possibile, invece che attraverso la giunta”, ha proseguito, riferendosi alle misure sanzionatorie già prese da alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda. Il relatore ha anche invitato l’industria privata a rispettare i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e il Consiglio a incoraggiare formalmente tutte le società con rapporti con i militari a sospenderli. Ai singoli individui ha rivolto l’appello a dare il loro contributo per la verità, anche sfruttando il potere dei social media. (Res)