Mobilità: Giovagnorio (Fd'I), ancora disagi per pista ciclabile via Gregorio VII a Roma

- Su via Gregorio VII a Roma, a pochi mesi dalla realizzazione della pista ciclabile,"continuano i disagi dei cittadini". Lo riferisce in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Municipio Roma XIII, Marco Giovagnorio. "Continuiamo a registrare voci di protesta tra i residenti e i commercianti - aggiunge -. Negli ultimi quattro mesi il traffico, e di conseguenza l'inquinamento, è aumentato a dismisura, soprattutto nelle ore di punta. In più i numerosi cantieri aperti in questi giorni hanno letteralmente mandato in tilt un intero quadrante. È necessario intervenire al più presto, anche alla luce della ripresa, nei prossimi mesi, del turismo religioso. Via Gregorio VII, infatti, è l'arteria principale che i pullman turistici percorrono per raggiungere città del Vaticano e, nelle condizioni odierne, con la riduzione, di fatto, della carreggiata ad una corsia, non sarebbe minimamente sostenibile per il quartiere. Nessuno di noi è contro le piste ciclabili, ma è del tutto evidente che queste non possono essere realizzate ovunque. Vanno pensate e create ascoltando la cittadinanza e soltanto se raggiunge un punto di equilibrio tra le esigenze dei residenti, la sicurezza degli stessi ciclisti e le attività presenti sul territorio. Di iniziative calate dall'alto - conclude - e senza un disegno complessivo, questa città ne ha avuto già abbastanza". (Com)