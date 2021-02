Governo: M5s, lavoro proficuo su istruzione, grazie a ministri uscenti, auspicio delega Sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'insediamento del nuovo Governo si chiude una fase di positiva, proficua e sincera collaborazione con i ministri e sottosegretari uscenti. Ringraziamo in particolare Lucia Azzolina, che in questi mesi è riuscita a dare un contributo straordinario al mondo della scuola e per la gestione della pandemia, a Vincenzo Spadafora, Gaetano Manfredi e al sottosegretario con delega all'editoria, Andrea Martella. Così le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. "Auguriamo buon lavoro ai nuovi esponenti di Governo, confidando di portare avanti con i neoministri Patrizio Bianchi e Cristina Messa il lavoro già avviato per il comparto formazione e ricerca, mettendo sempre al centro i diritti di studenti e studentesse. Auspichiamo, inoltre, che il nuovo presidente del Consiglio proceda presto al conferimento di una delega allo sport: un settore così fondamentale per la società e l'economia di questo Paese deve essere tenuto nella giusta considerazione, a maggior ragione in un periodo come questo", concludono. (Rin)