Diocesi: Delpini, Paese in declino si chiude su suoi problemi, Paese vivo si lascia provocare dal mondo, dobbiamo scegliere

- Un Paese in declino è quel Paese che si chiude sui suoi problemi e sulle sue paure, un Paese vivo è attento, curioso, si lascia provocare dal mondo: noi siamo un Paese, una Chiesa in declino o un Paese vivo? Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, intervenendo al convegno organizzato da Caritas Ambrosiana Fratelli tutti? - I movimenti popolari: pensare e agire come comunità". “Un Paese vecchio – ha proseguito - non ha voglia di nuovo, non ha voglia di imparare,non ha voglia di insegnare, di condividere quello che ha, di ricevere quello che altri hanno, invece un Paese giovane è un Paese che si incontra, che si incanta per le scoperte, che coltiva la cultura dell'incontro”. “Un Paese spento – conclude l'Arcivescovo - è insensibile al dolore alla povertà e al degrado, è un Paese in cui si respira indifferenza come stile nei rapporti, invece un paese acceso, prova compassione quando percorre le strade del mondo e vede il viandante malmenato dai briganti e abbandonato sula strada. Un paese ardente si prende cura: cosa vogliamo essere, come siamo? Siamo un Paese spento o un Paese ardente?”. (Rem)