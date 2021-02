Governo: Figliomeni (Fd'I), con Draghi ben 23 ministri ma depennato quello dello sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo esecutivo varato da Mario Draghi, "composto da 23 membri affamati di poltrone, spicca l'assenza di uno specifico ministero dedicato allo sport, quasi a voler rimarcare la noncuranza per questo settore". Lo dichiara in una nota il consigliere di Fratello d'Italia in Assemblea capitolina, Francesco Figliomeni. "Una mancanza - aggiunge - che sta facendo indignare e preoccupare gran parte di quel mondo, soprattutto quello di base già fortemente provato dall'emergenza sanitaria, con la chiusura di piscine e palestre e tantissime limitazioni per altre discipline, ma anche per tutti coloro che comunque praticano uno sport. E ciò è tanto grave, specie in quest'anno che, per il protrarsi delle limitazioni alla mobilità e alla socialità a causa dell'emergenza sanitaria per il Covid, l'importanza del moto e dell'attività dinamica è apparsa a tutti in modo ancora più chiaro come fosse una assoluta necessità, visto che lo sport è anche sinonimo di salute. La delega allo sport - sottolinea - potrebbe essere affidata al nuovo sottosegretario alla presidenza del consiglio Roberto Garofoli, oppure a Fabiana Dadone, in qualità di ministro per le politiche giovanili, ma il dato di fatto, però, è come un ministero attivo e indipendente fin dal 1914, sia stato depennato - conclude Figliomeni - lasciando senza fondi soprattutto le associazioni sportive dilettantistiche". (Com)