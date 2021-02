Roma: fa la pipì in piazza e aggredisce polizia che vuole identificarlo, arrestato 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I passanti lo hanno notato in piazza del Pigneto a Roma mentre urinava su un cassone della nettezza urbana senza nemmeno provare a nascondersi. Quando i poliziotti si sono avvicinati, l'uomo per tutta risposta ha iniziato a minacciarli. Sprovvisto di documenti è stato quindi portato in commissariato per l'identificazione ma qui ha dato in escandescenza avviando una colluttazione con gli agenti. Alla fine, bloccato, è stato arrestato. Si tratta di un 40enne ghanese che dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. (Rer)