Ama: assessora Rifiuti Roma, commissione Trasparenza non detta agenda, risanamento già in atto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'assenza della giunta nella commissione Trasparenza del Campidoglio, sui bilanci Ama in approvazione, lamentata da più esponenti delle opposizioni che siedono in Assemblea capitolina, l'assessora ai Rifiuti di Roma Katia Ziantoni in una nota precisa che "come risulta dagli atti, né lei né i suoi collaboratori sono mai stati convocati dalla commissione Trasparenza". Ziantoni spiega: "Qualcuno vorrebbe far credere ai romani che la mia assenza durante l'ultima seduta della commissione Trasparenza avrebbe comportato un rallentamento nell'iter di approvazione dei bilanci Ama in Assemblea capitolina. La verità è che i consiglieri di opposizione, ormai in piena campagna elettorale, stanno tentando di intestarsi un'azione di trasparenza e ricapitalizzazione dell'azienda che doveva essere fatta molti anni fa. I fondi per il risanamento di Ama infatti sono stati già stanziati in bilancio e la delibera sarà presto discussa in Assemblea capitolina. Non è la commissione Trasparenza a dettare la nostra agenda politica", conclude.(Com)