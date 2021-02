© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un minimarket in via dei Volsci, nel quartiere San Lorenzo a Roma, i carabinieri nel corso dei controlli a contrasto del contagio epidemiologico, hanno accertato la presenza di clienti in numero superiore rispetto alla capienza prevista. Il gestore, un 39enne del Bangladesh, è stato sanzionato per un importo di 400 euro mentre l’attività è stata chiusa per 5 giorni. (Rer)