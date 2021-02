Milano: acquistano sigarette per 870 euro con carta credito rubata, Polizia arresta due cinquantenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una carta di credito rubata acquistano stecche di sigarette per 870 euro. È successo ieri in via Canonica a Milano dove la polizia ha arrestato due italiani, un 55enne e un 50enne, per uso indebito di carta di credito. I due avevano rubato da una vettura in sosta uno zaino che conteneva alcuni documenti tra cui la carta di credito. Dopo che il proprietario si è accorto del furto e ha chiamato la polizia ha ricevuto un sms che gli ha comunicato l'acquisto. A seguito di accertamenti la polizia è riuscita a individuare e ad arrestare i due per utilizzo indebito di carta di credito. (Com)