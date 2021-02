Somalia: autobomba a Mogadiscio, almeno sei feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone sono rimaste ferite a seguito dell'esplosione di una potente autobomba avvenuta questa mattina nei pressi del palazzo presidenziale di Mogadiscio, in Somalia. Lo ha detto il portavoce del governo, Mohamed Ibrahim Moalimuu, in una dichiarazione alla stampa. Secondo quanto riferito in precedenza da testimoni oculari citati dal sito d'informazione "Garowe Online", l'esplosione è stata innescata da un'auto carica di esplosivo che si trovava al check-point principale dell'edificio del parlamento, situato nelle vicinanze dell'incrocio Sayidka. Secondo un primo bilancio fornito dalla polizia, l'attentatore che guidava l'auto è morto nell'esplosione e sette civili sono rimasti feriti. La capitale somala ha conosciuto un aumento significativo degli attacchi dall'inizio di quest'anno in concomitanza con la crisi politica che da settimane paralizza il Paese, e che si è acuita dopo che le opposizioni e alcuni Stati regionali non riconoscono più l'autorità del presidente Abdullahi Mohamed "Farmajo". (Res)