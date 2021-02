Sud, Fapi: "Carfagna si occupi delle Zes"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ministra Carfagna dovrà farsi carico di rilanciare le zone economiche speciali istituite nelle regioni meridionali. Dal nuovo Governo ci attendiamo la nomina dei commissari alle Zes e una iniziativa legislativa in tema di sburocratizzazione per consentire l'insediamento di nuove imprese in Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Molise". Lo scrive in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Abbiamo attribuito al nuovo Esecutivo un'apertura di credito confidando nel rilancio economico ed occupazionale del Mezzogiorno che versa in condizioni disperate alla luce dell'emergenza sanitaria", conclude Sciotto. (Rin)