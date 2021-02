Varese: polizia sgombera 39enne che "abitava" all'interno dell'ospedale di Gallarate, denunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Gallarate, con la collaborazione della Compagnia Carabinieri e della Polizia Locale ha compiuto un sopralluogo finalizzato allo sgombero dei locali ospedalieri arbitrariamente occupati da persone che, stabilmente e illecitamente, dimoravano in alcuni degli spazi sanitari adibiti alla cura di pazienti e al transito del personale paramedico. Durante il sopralluogo, gli agenti del Commissariato hanno sorpreso all’interno della struttura una 39enne, residente nella provincia di Vercelli, già in passato più volte allontanata dall'ospedale, che è stata, quindi, denunciata per l’arbitraria e illecita occupazione dell’edificio pubblico. A salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza degli operatori sanitari e dell’utenza, la direzione sanitaria predisporrà opportuni accorgimenti strutturali per scongiurare nuovi accessi. Alla persona denunciata, già gravata da numerose e reiterate condotte criminose, è stato inoltre notificato l’avviso orale “aggravato” emesso dal Questore di Varese. (Rem)