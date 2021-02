Roma: noleggiano auto per derubare anziani indifesi, arrestato 33enne, si cercano complici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ladro però, in questo caso, probabilmente deciso a disfarsi del veicolo, ha pensato bene di riconsegnarlo in anticipo. Tornato in agenzia per restituire la vettura, ha trovato ad attenderlo la polizia. L'uomo era privo di documenti e, malgrado avesse fornito un falso domicilio, i poliziotti sono riusciti comunque a individuare la sua abitazione all'interno di un Bed & breakfast a Ostia. Perquisita la sua stanza, gli agenti hanno rinvenuto vari documenti intestati a lui, tra cui un passaporto risultato falso, 1.350 euro, una carta di credito e un telefono cellulare: tutto è stato sottoposto a sequestro. Arrestato, l'uomo dovrà rispondere di possesso di documento falso nonché di furto aggravato, ricettazione e appropriazione indebita in danno di anziani. Proseguono le indagini per individuare i suoi complici. (Rer)