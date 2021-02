Perù: ministra Sanità Pilar Mazzetti si dimette prima di mozione di censura parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pilar Mazzetti si è dimessa nella notte da ministra della Sanità del Perù. La lettera di dimissioni è stata inviata al presidente della Repubblica, Francisco Sagasti, anticipando una probabile mozione di censura da parte del Congresso, il parlamento unicamerale. A sostituirla sarà Oscar Ugarte Ubilluz, che ha già ricoperto lo stesso incarico dal 2008 al 2011, e che potrebbe prestare giuramento oggi. Lo riferisce la stampa peruviana. Il dissenso dei parlamentari sul lavoro dell’ex ministra riguarda sia la gestione della seconda ondata dell’epidemia di coronavirus sia uno scandalo che ha coinvolto l’ex presidente Martin Vizcarra, accusato di aver approfittato della sua posizione per cercare di ricevere il vaccino per sé e la moglie con mesi di anticipo. Vizcarra, infatti, ha fatto parte del gruppo dei volontari ai quali è stato somministrato il vaccino cinese Sinopharm lo scorso ottobre. A questo proposito, comunque, Mazzetti aveva precedentemente assicurato di non aver avuto alcun ruolo nella vicenda e di non esserne stata neanche a conoscenza. (segue) (Brb)