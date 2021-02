Perù: ministra Sanità Pilar Mazzetti si dimette prima di mozione di censura parlamentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente Vizcarra ha confermato ieri in una conferenza stampa, dopo le anticipazioni dei media, di aver partecipato insieme alla moglie alla sperimentazione clinica, effettuata su 12 mila volontari, aggiungendo di non sapere se lui e la consorte sia stato somministrato il vaccino o il placebo. Il quotidiano “Peru 21”, invece, aveva scritto che Vizcarra si era assicurato che le dosi inoculate fossero di vaccino e ha smentito che i volontari avessero un obbligo di riservatezza. L’ex presidente è stato destituito dal Congresso il 9 novembre scorso per “incapacità morale”, con l’approvazione di una mozione di sfiducia presentata dal partito Unione per il Perù (Upp) dopo l’avvio di un’indagine per un presunto caso di corruzione riferito a quando era governatore della regione di Moquegua (2011-2014). (segue) (Brb)