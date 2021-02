Governo: Mulè (FI), al lavoro per rispondere immediate a emergenze paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno del giuramento dei ministri, Forza Italia ribadisce che - come sottolineato dal presidente Berlusconi - la gravità dell'ora ci ha fatto mettere da parte calcoli e interessi elettorali nel nome della salvezza del Paese. È il momento dunque di mettersi al lavoro con questo governo di necessità per dare risposte immediate a tutte le emergenze. Così Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ai microfoni del GrRadio Rai. (Rin)