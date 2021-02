Trasporti: Masucci (Fit Cisl Lazio), bene buoni taxi per docenti e personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utilizzo di voucher taxi per il progetto School ride Lazio, che prevede buoni gratuiti per il personale docente e Ata "va nella direzione che auspichiamo e suggeriamo da mesi, e rappresenta un forte aiuto per i trasporti alle luce delle riaperture scolastiche: da tempo sosteniamo che la categoria dei tassisti, terribilmente colpita dalla pandemia, potrebbe e dovrebbe rappresentare un importante sostegno al Tpl di linea". Lo dichiara in una nota il segretario generale della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci. "A nostro parere - aggiunge - l'ottima iniziativa messa in campo dalla Regione Lazio andrebbe ulteriormente ampliata, a vantaggio di una vasta platea di fasce di popolazione, e a sostegno di lavoratori, i tassisti, che affrontano gravi difficoltà. Da tempo - conclude -ribadiamo che un ripensamento strategico della mobilità, alla luce dei cambiamenti intervenuti con l'emergenza, non soltanto è necessario, ma può rappresentare un'importante occasione per ridisegnare l'intermodalità del territorio". (Rer)