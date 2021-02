Telecomunicazioni: Vodafone Germania sospende trasmissioni emittente cinese “Cgtn”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone Germania ha interrotto le trasmissioni dell’emittente televisiva statale cinese “Cgtn” sui suoi servizi via cavo a causa di una disputa tra Regno Unito e Cina relativa alla concessione della licenza. In una nota, la filiale del gruppo di telecomunicazioni britannico ha dichiarato che spera di ripristinare i servizi, ma che attualmente non dispone di una licenza valida per farlo. La settimana scorsa il governo di Londra ha revocato una licenza che permetteva le trasmissioni di “Cgtn” nel Regno Unito dopo aver stabilito che il canale di proprietà statale è “in ultima analisi controllato dal Partito comunista cinese”. Ciò innescato la reazione piccata di Pechino che come risposta ha oscurato la “Bbc” sul territorio cinese e ha limitato le sue trasmissioni a Hong Kong. Secondo i termini di un accordo del 1989 sulla "televisione transfrontaliera", creato sotto l'egida del Consiglio d'Europa, una licenza di distribuzione in un Paese europeo si applica in tutto il continente. Essendo l'accordo stato firmato da tutti gli Stati membri dell'Ue, dalla maggior parte dei Balcani e dall'Ucraina, ciò significa che “Cgtn” potrebbe dover essere disattivata in tutta Europa, sebbene sia possibile che la concessione di una licenza in un singolo Paese possa consentire la ripresa delle trasmissioni a livello continentale.(Geb)