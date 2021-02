Milano: arcivescovo Delpini, su emergenza educativa vorrei alleanza più incisiva tra istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a seguito dei drammatici fatti di cronaca che hanno recentemente coinvolto alcuni adolescenti e giovani, e in sintonia con l'appello di papa Francesco, che l'8 febbraio scorso - nel discorso al Corpo Diplomatico presso la Santa Sede - ha chiesto di non rimanere inerti di fronte alla "catastrofe educativa", l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, invita tutta la Diocesi a una speciale preghiera il 21 febbraio, prima domenica di Quaresima. Lo fa con un'accorata lettera in cui intende “condividere lo strazio dell'impotenza”. Desiderio dell'Arcivescovo è quello di «”dare voce a tutti i genitori, gli educatori, gli insegnanti che percepiscono questo momento come una emergenza spirituale ed educativa e si rendono conto che non sono a portata di mano rimedi e soluzioni immediate”. Soprattutto, monsignor Delpini vuole “dare voce a ragazzi e ragazze che sono sconvolti dall'isolamento, dai comportamenti incomprensibili e violenti fino alla morte di coetanei ai quali sono affezionati”. (segue) (Com)