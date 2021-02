Infrastrutture: martedì iniziano lavori riqualificazione via Cristoforo Colombo a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantiere inizierà nella parte di via Cristoforo Colombo all'incrocio con via Pontina proseguendo verso Ostia. È prevista riqualificazione dell'asfalto, eventuale potatura delle radici delle alberature e la ricostruzione dei cigli stradali divelti. Da mercoledì 17 febbraio le operazioni inizieranno nel tratto da piazzale Cristoforo Colombo in direzione di Roma. I lavori, per un valore complessivo dell'appalto di circa 3,6 milioni di euro, riguardano anche l'area compresa tra gli incroci stradali di via Cristoforo Colombo e via di Acilia, via Pindaro, via di Casal Palocco e via Canale della Lingua. (segue) (Com)