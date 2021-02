Sociale: Raggi visita struttura per madri e bambini in difficoltà in periferia ovest di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere Bravetta, nella periferia ovest di Roma, il "Villaggio solidarietà e speranza" gestito da suor Paola D'Auria accoglie ragazze madri, bambini, adolescenti e persone in difficoltà. Mentre i più piccoli giocano e seguono percorsi di studio, gli adulti vengono sostenuti nella ricerca di un lavoro e di una piena autonomia. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega: "Siamo andati a trovarli, per ascoltare le loro storie e per dare una mano. Abbiamo portato loro tanti prodotti di prima necessità donati dai cittadini durante la raccolta alimentare organizzata a favore degli utenti dei nostri mercati sociali, quello di San Romano nel Municipio IV e dell'Appagliatore nel Municipio X. Pasta, latte, carne e legumi in scatola, tonno, biscotti, prodotti per i bimbi, conserve, farina, zucchero, caffè: sono tutte cose che possono sembrare scontate, ma che non tutti riescono a comprare. Anche oggi, troverete dei carrelli per la spesa sospesa davanti a 22 supermercati - ricorda Raggi - che aderiscono alla nostra iniziativa, nei Municipi IV e X. In tantissimi avete partecipato a questa gara di solidarietà: grazie alle vostre donazioni, riusciamo a raccogliere mediamente 3 tonnellate di beni di prima necessità ogni mese, che riempiono gli scaffali dei mercati sociali e le mense di associazioni e case famiglia. Voglio ringraziare i cittadini che fanno la spesa per chi non può permetterselo conclude -, i volontari che smistano e distribuiscono i prodotti, le associazioni e le parrocchie che, di volta in volta, ci indirizzano verso chi ha più bisogno di noi". (Rer)