Serbia: capo delegazione Fabrizi, Ue a fianco di Belgrado e regione anche in pandemia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro nodo nel percorso europeo della Serbia resta la questione della normalizzazione dei rapporti con il Kosovo. "Noi rimaniamo convinti del fatto che la normalizzazione delle relazioni tra Pristina e Belgrado debba continuare ad essere uno degli elementi fondamentali del processo di adesione. Abbiamo messo una personalità del calibro di Miroslav Lajcak come persona dedicata al dialogo. Dobbiamo anche capire che in questi giorni in Kosovo è in corso una campagna elettorale, e parlare di dialogo mentre si sta facendo una campagna elettorale è molto difficile. Noi ci auguriamo che una volta che ci siano state le elezioni a Pristina si possa riprendere il dialogo", ha dichiarato Fabrizi. Riguardo alla posizione degli Stati Uniti, ed in particolare al messaggio inviato a Belgrado da Joseph Biden che chiede un riconoscimento reciproco di Serbia e Kosovo, Fabrizi ha osservato che si tratta di una posizione "tradizionale" degli Stati Uniti. "Noi come Unione europea parliamo di normalizzazione dei rapporti", ha ricordato Fabrizi aggiungendo che la lettera del presidente Biden è "anche di grosso sostegno" al lavoro fatto dall'Unione europea. "La nuova amministrazione Usa ha appena iniziato, mi sembra di capire che stia dando dei segnali di grande convergenza con l'Unione europea su molti temi", ha aggiunto il capo della delegazione Ue in Serbia. (segue) (Seb)