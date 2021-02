Venezuela: relatrice Onu, impatto sanzioni “devastante per tutta la popolazione” e i diritti umani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito la relatrice ha sottolineato di aver cercato di incontrare “la più ampia gamma di persone per ascoltare le loro esperienze e opinioni”, per avere un quadro il più possibile attendibile e accurato, data la complessità della situazione. Gli incontri, infatti, hanno coinvolto “funzionari governativi, diplomatici, agenzie internazionali, leader dell’opposizione, organizzazioni non governative, avvocati, medici, insegnanti, accademici, vittime di violazioni dei diritti umani, rappresentanti delle imprese private e della chiesa, nonché persone comuni”. (segue) (Vec)