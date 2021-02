Venezuela: relatrice Onu, impatto sanzioni “devastante per tutta la popolazione” e i diritti umani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Douhan, docente di diritto internazionale presso l’Università statale bielorussa di Minsk e docente in visita presso l’Istituto per il diritto internazionale della pace e dei conflitti armati di Bochum (Germania), è stata nominata relatrice speciale sull’impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani da parte del Consiglio dei diritti umani dell’Onu nel marzo 2020. I relatori speciali fanno parte delle procedure speciali del Consiglio per i diritti umani ovvero dei meccanismi indipendenti di accertamento e monitoraggio dei fatti; lavorano su base volontaria e sono indipendenti da qualsiasi governo o organizzazione; non sono dipendenti delle Nazioni Unite e non ricevono uno stipendio per il loro lavoro. (Vec)