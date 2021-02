Usa-Russia: dipartimento di Stato, reagiremo a violazioni diritti umani che avvengono a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden intende reagire alle violazioni dei diritti umani che avvengono in Russia. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, in un briefing con la stampa tenuto la notte scorsa. “Stiamo anche esaminando da vicino le violazioni dei diritti umani a cui ho fatto riferimento e sospetto che ci sentirete dire di più sulle risposte politiche appropriate a questa litania di abusi e reati che abbiamo visto provenire da Mosca e avvenire all'interno del territorio russo”, ha detto il portavoce, senza specificare quale potrebbe essere la reazione dell'amministrazione Usa. “Continueremo a farlo, sia in Russia che altrove nel mondo, quando i diritti umani saranno minacciati da regimi opposti a questi valori universali e principi universali”, ha aggiunto Price, ricordando che l'amministrazione Usa sta conducendo una revisione delle azioni russe. “Gli analisti stanno ora esaminando una serie di attività maligne che i russi hanno intrapreso negli ultimi anni, dall'interferenza elettorale alle taglie sulle teste dei soldati americani in Afghanistan all'uso di un'arma chimica nel caso di (Aleksej) Navalnyj”, ha detto.(Nys)