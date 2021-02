Roma: rapina gioielleria, incastrato da filmati e impronte digitali, arrestato 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rapinato una gioielleria il 10 febbraio scorso armato di un lungo coltello da cucina con il quale ha minacciato gli esercenti ed è riuscito a sottrarre oggetti preziosi per un valore di diverse migliaia di euro. Grazie all'analisi dei filmati di videosorveglianza, che hanno permesso ai poliziotti sia di individuare l'età del rapinatore sia il possibile luogo di residenza, il giovane è stato scoperto e arrestato. Si tratta di un 19enne che abita in zona circonvallazione Gianicolense e che ha già precedenti. A permettere la sua identificazione è stata, infatti, prima la comparazione tra le immagini video e le foto segnaletiche contenute negli archivi di polizia, poi la comparazione delle impronte lasciate dal ladro sulle superfici in vetro della gioielleria. Rintracciato all'interno di uno studio di tatuaggi il 19enne è stato denunciato per rapina aggravata. Il coltello utilizzato per commettere il reato, ritrovato durante la perquisizione della sua abitazione, è stato sequestrato.(Rer)