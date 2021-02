Pensioni: Cgil, per Quota 100 si spenderanno quasi 7 miliardi in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi elaborata dall’Osservatorio sulla Previdenza della Fondazione Di Vittorio e dalla Confederazione sui dati Inps aggiornati al tutto il 2020, confermano quanto la Cgil aveva previsto: ‘Quota 100’ nel triennio 2019-2021 coinvolgerà 348 mila persone e verranno spesi quasi sette miliardi di euro in meno rispetto a quelli inizialmente previsti dal decreto 4/19. Lo afferma la Cgil. “Le domande di ‘Quota 100’ presentate sino al 31 dicembre 2020 sono 359.964 – spiega Ezio Cigna, responsabile Previdenza pubblica della Cgil nazionale – ma le accolte sono state solo 267.802 (di cui solo il 28,8 per cento donne), mentre 46.440 sono le respinte e 45.722 sono ancora in istruttoria. Numeri che – prosegue – sviluppati secondo l’attuale flusso delle domande, confermano che ‘Quota 100’ è una misura che coinvolgerà poco più di un terzo della platea prevista nel triennio, ossia 384 mila persone anziché 973 mila, determinando un avanzo importante di risorse”. “Nel prossimo triennio, anche analizzando il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita e la proroga di Opzione donna – spiega poi Cigna – non verranno utilizzati 6 miliardi 468 milioni, e nello specifico 1 miliardi 309 milioni nel 2019, 2 miliardi 746 milioni nel 2020 e 2 miliardi 411 milioni nel 2021”. (segue) (Rin)