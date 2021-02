Pensioni: Cgil, per Quota 100 si spenderanno quasi 7 miliardi in meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tema della previdenza dovrà essere nella prossima agenda del Governo – afferma Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil – e vi sono le condizioni per intervenire nell’attuale sistema, che va superato, prevedendo una flessibilità in uscita a partire dai 62 anni, o con 41 anni di contributi, interventi a favore delle donne, dei lavoratori precoci, dei lavoratori gravosi o usuranti, dei disoccupati. E occorre introdurre una pensione contributiva di garanzia per i lavori poveri o discontinui e per i più giovani. Ci auguriamo – conclude il dirigente sindacale – di poterci confrontare al più presto su questi temi con il nuovo Governo affinché si possano ottenere dei risultati concreti e immediati”. (Rin)