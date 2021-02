Venezuela: relatrice Onu, da sanzioni “impatto devastante per la popolazione” e i diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle misure coercitive unilaterali e sui diritti umani, Alena Douhan, ha esortato gli Stati Uniti, l’Unione europea e altri Stati a mettere fine alle sanzioni unilaterali imposte contro il Venezuela argomentando che “hanno esacerbato i disastri preesistenti” provocando “una crisi economica, umanitaria e dello sviluppo, con un effetto devastante sull’intera popolazione del Venezuela, specialmente ma non solo su quelli in estrema povertà, donne, bambini, operatori sanitari, persone con disabilità o malattie croniche o potenzialmente letali, e popolazioni indigene”. Così si legge nel comunicato pubblicato ieri al termine di una visita di due settimane nel Paese sudamericano. Le sanzioni sono state introdotte per la prima volta nel 2005 e sono state fortemente inasprite a partire dal 2015; le più severe sono state imposte dagli Stati Uniti.“L’effetto devastante delle sanzioni imposte è moltiplicato dall’extraterritorialità e da una conformità superiore al necessario che hanno inciso negativamente sui settori pubblico e privato, sui cittadini venezuelani, sulle organizzazioni non governative, sui cittadini e le compagnie di Paesi terzi”, ha precisato Douhan, Tutto ciò non è stato compensato dalle “esenzioni umanitarie”, le cui procedure organizzative vengono definite “lunghe, costose, inefficaci e inefficienti”. Inoltre, il regime sanzionatorio ha privato il Paese di risorse materiali e umane, colpendo i diritti umani su larga scala.“La mancanza di macchinari, pezzi di ricambio, elettricità, acqua, carburanti, gas, cibo e medicinali necessari, la crescente insufficienza di lavoratori qualificati molti dei quali hanno lasciato il Paese in cerca di migliori opportunità economiche, in particolare personale medico, ingegneri, insegnanti, professori, giudici e agenti di polizia, ha avuto un impatto enorme su tutte le categorie di diritti umani, inclusi i diritti alla vita, al cibo, alla salute e allo sviluppo”, ha specificato Douhan.A questo proposito la relatrice ha sottolineato di aver cercato di incontrare “la più ampia gamma di persone per ascoltare le loro esperienze e opinioni”, per avere un quadro il più possibile attendibile e accurato, data la complessità della situazione. Gli incontri, infatti, hanno coinvolto “funzionari governativi, diplomatici, agenzie internazionali, leader dell’opposizione, organizzazioni non governative, avvocati, medici, insegnanti, accademici, vittime di violazioni dei diritti umani, rappresentanti delle imprese private e della chiesa, nonché persone comuni”.Nella conclusione Douhan ha ricordato che le misure unilaterali sono legali solo se autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure se utilizzate come contromisure, senza violare alcun obbligo degli Stati e i diritti umani fondamentali. La relatrice ha quindi invitato i paesi a osservare i principi e le norme del diritto internazionale e a tenere sempre in considerazione le preoccupazioni di carattere umanitario, nel rispetto reciproco e nel rispetto della solidarietà, della cooperazione e del multilateralismo. Il rapporto completo sulla missione dovrebbe essere pubblicato a settembre.Douhan, docente di diritto internazionale presso l’Università statale bielorussa di Minsk e docente in visita presso l’Istituto per il diritto internazionale della pace e dei conflitti armati di Bochum (Germania), è stata nominata relatrice speciale sull’impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani da parte del Consiglio dei diritti umani dell’Onu nel marzo 2020. I relatori speciali fanno parte delle procedure speciali del Consiglio per i diritti umani ovvero dei meccanismi indipendenti di accertamento e monitoraggio dei fatti; lavorano su base volontaria e sono indipendenti da qualsiasi governo o organizzazione; non sono dipendenti delle Nazioni Unite e non ricevono uno stipendio per il loro lavoro. ( (Vec)