Governo: Bernini (Fi), nostri ministri daranno contributo fondamentale

- Il governo Draghi rappresenta la risposta migliore per uscire dalla lunga emergenza pandemica, con il concorso - come auspicato dal presidente Berlusconi - delle migliori energie del Paese nel segno della solidarietà nazionale. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Forza Italia, che in questa crisi ha sempre tenuto dritta la barra della responsabilità nell’interesse del Paese, darà il suo fondamentale contributo di esperienza e di sperimentata cultura di governo portando nella nuova maggioranza la ricchezza dei nostri valori. Al ministro Brunetta e alle ministre Carfagna e Gelmini gli auguri di buon lavoro e le congratulazioni mie personali e di tutto il gruppo di Forza Italia al Senato, che come sempre è pronto a dare la massima collaborazione per far ripartire l’Italia", aggiunge.(Rin)