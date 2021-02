Roma: girano attorno a liceo Mamiani con martelli, casco e coltello, denunciati 3 ventenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre ragazzi, poco più che ventenni, sono stati denunciati dai carabinieri perchè sorpresi nella serata di ieri in una strada adiacente al liceo Mamiani di Roma, via Brofferio, con indosso diversi oggetti atti a offendere. I tre alla vista della pattuglia dei carabinieri hanno tentato la fuga ma sono stati fermati dai militari che hanno sequestrato loro un coltello, due martelli, un passamontagna, un casco e uno striscione. Sono tutt'ora in corso le indagini per capire se ci sia un coinvolgimento dei tre in episodi facinorosi verificatisi al liceo Mamiani. (Rer)