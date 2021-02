Cinisello Balsamo: da McDonald's 90 pasti caldi ogni settimana, fino a marzo a chi è in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa "Sempre aperti a donare" arriva anche a Cinisello Balsamo dove i McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald doneranno 90 pasti caldi ogni settimana, fino a marzo a cittadini e famiglie in difficoltà, grazie alla collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo, la Protezione Civile, la Croce Rossa e il Social Market, l'emporio solidale dove si rivolgono le famiglie in difficoltà. Un'attenzione particolare sarà rivolta anche ad altre associazioni del territorio, tra cui le Associazioni Nazionali Carabinieri e Finanzieri in congedo, Bersaglieri e Gruppo Cinofilo cinisellese che sono costantemente impegnate in attività di volontariato e che in questo anno di emergenza sanitaria hanno collaborato con l'Amministrazione comunale. Saranno i team dei ristoranti McDonald's di Cinisello Balsamo, viale Fulvio Testi, via Valtellina e via De Amicis c/o il Centro Commerciale La Fontana ad occuparsi della preparazione dei pasti caldi. Le donazioni nella città di Cinisello Balsamo e di Milano fanno parte del progetto Sempre aperti a donare, lanciato da McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald. L'iniziativa, partita nel mese di dicembre, vuole portare conforto a chi è in difficoltà; per questo, il progetto prevede la donazione di 100mila pasti caldi che verranno distribuiti entro la fine di marzo alle strutture di accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili in diverse città italiane. (segue) (Com)