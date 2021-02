Cinisello Balsamo: da McDonald's 90 pasti caldi ogni settimana, fino a marzo a chi è in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa iniziativa conferma e consolida l'impegno che lega McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald al Paese e alle comunità locali con l'obiettivo di contribuire ad alimentare il circolo virtuoso generato dalle associazioni benefiche con cui collabora, specie nel difficile momento che stiamo attraversando, segnato dall'emergenza Covid. "Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un grande esempio di generosità da parte delle realtà della nostra città, sempre attente ai bisogni emergenti. Una sensibilità che si unisce alla disponibilità del mondo del volontariato e del Terzo Settore che fin dai primi giorni della pandemia è in prima linea nel sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà". Queste le parole dell'assessore alla Centralità della Persona e Terzo Settore Riccardo Visentin. "La rete del commercio cittadino si dimostra ancora una volta pronta e recettiva di fronte alle esigenze espresse in questo momento dal territorio, e la collaborazione tra la società Licenziataria McDonald's di Euroristoro è partecipazione che va via via consolidandosi sempre di più. La collaborazione con questa importante catena della ristorazione ci permette di realizzare iniziative con duplice obiettivo: quello di valorizzare le attività presenti e di aiutare chi si trova in difficoltà", ha aggiunto il vicesindaco Giuseppe Berlino con delega al Commercio e attività produttive. (Com)