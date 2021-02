Governo: senatori M5S, grazie a Catalfo, svolto lavoro immenso per milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo che manifestare la nostra più sincera gratitudine e un sentito ringraziamento alla ministra del Lavoro uscente e senatrice del MoVimento 5 Stelle, Nunzia Catalfo, per l'impegno profuso e il lavoro svolto nel corso di un mandato difficilissimo, riuscendo a fronteggiare una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti nella storia della Repubblica. Lo affermano i senatori del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Fabio Auddino, Antonella Campagna, Barbara Guidolin, Susy Matrisciano, Simona Nocerino, Sergio Romagnoli e Iunio Valerio Romano. "Il ministero del Lavoro – aggiungono i componenti della commissione Lavoro di palazzo Madama - ha svolto un ruolo centrale in questo anno drammatico. E a Nunzia Catalfo va il merito di essere riuscita a operare scelte importanti, per non lasciare nessuno indietro, adottando misure straordinarie a tutela di milioni di lavoratori, famiglie e imprese, piegati da una crisi inedita". "A lei – proseguono i senatori- va un doveroso riconoscimento insieme al merito per essere stata la 'madrina' del Reddito di cittadinanza, una misura di civiltà, voluta dal MoVimento 5 Stelle, che ha giocato un ruolo fondamentale in questa pandemia, facendo da scudo al rischio di tensioni sociali e mettendo in sicurezza 2.9 milioni di italiani". "Se il fine ultimo della politica - osservano i senatori - è lavorare per il bene dei cittadini, la ministra Catalfo ha centrato egregiamente l'obiettivo, rendendo con onore un grande servizio alle Istituzioni e al Paese, in uno dei momenti più bui della sua storia". "A Nunzia va un immenso grazie per l'impegno profuso a servizio dell'Italia e di milioni di lavoratori, ma soprattutto degli ultimi e dei più fragili, per decenni dimenticati", concludono i senatori del Movimento 5 Stelle. (Rin)