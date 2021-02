Banche: presentate linee guida sull'applicazione dei principi Ue di sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione ha dunque teso a valutare in che misura e secondo quali modalità la tassonomia Ue delle attività economiche sostenibili, che già si applica necessariamente ad alcuni prodotti e servizi finanziari, possa eventualmente venir applicata volontariamente alla valutazione di sostenibilità di portafogli/prodotti bancari non previsti dal Regolamento e per i quali la tassonomia potrebbe diventare comunque uno standard di riferimento (ad esempio ai fini della Dichiarazione Non Finanziaria/Rendicontazione di Sostenibilità ovvero in relazione ad eventuali richieste di secondo pilastro in ambito Vigilanza prudenziale). Il rapporto delinea iter e princìpi concreti per l'applicazione pratica della tassonomia europea per l'identificazione delle attività economiche ambientalmente sostenibili nell'ambito delle attività bancarie analizzate e rivolge, in particolare, otto raccomandazioni a legislatori e regolatori, enti di certificazione e alle stesse banche. Tre di esse rivestono particolare rilevanza: le prime due, indirizzate a legislatori e regolatori, invitano a valutare attentamente le specificità dei prodotti e servizi bancari analizzati per cui la piena applicazione della tassonomia Ue può essere limitata e ad agevolare la raccolta e la gestione dei dati attraverso lo sviluppo di strumenti per facilitare l'applicazione della tassonomia Ue; l'ottava raccomandazione è volta a suggerire l'elaborazione di linee guida condivise di settore per l'implementazione e l'applicazione della tassonomia ai prodotti bancari principali. (segue) (Com)