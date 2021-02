Banche: presentate linee guida sull'applicazione dei principi Ue di sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là delle analisi di fattibilità sull'applicazione anche ai prodotti creditizi, che formalmente non sono citati nel Regolamento comunitario, dall'utilizzo della tassonomia 'verde' da parte delle banche - già adottata per alcuni prodotti finanziari - possono derivare una serie di positive ricadute: una tendenziale convergenza delle tassonomie delle rispettive banche, così da favorire una migliore comparabilità dei prodotti bancari per gli investitori; un ampliamento della gamma di prodotti 'green' a disposizione degli investitori; una migliore capacità delle banche di soddisfare le preferenze della propria clientela verso prodotti sostenibili; una migliore capacità di mappare le esposizioni, anche in vista di eventuali incentivi mirati; non ultime, positive ricadute reputazionali grazie a una più trasparente e univoca comunicazione sulle iniziative positive sotto il profilo dell'impatto ambientale. Al contempo, fra i temi di attenzione vi è la necessità che le imprese, anche le Pmi, si organizzino per fornire indicazioni sul proprio profilo di sostenibilità e di allineamento con la tassonomia Ue per la finanza sostenibile, che dovrebbe sempre più rappresentare il perno anche delle politiche Comunitarie e nazionali a sostegno della transizione verso una economia più sostenibile. (Com)