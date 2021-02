Ecuador: presidenziali, Consiglio elettorale annuncia riconteggio voti in 17 province su 24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) dell’Ecuador ha annunciato un parziale riconteggio dei voti delle elezioni presidenziali del 7 febbraio, in accordo con i due candidati, Guillermo Lasso e Yaku Perez, che si contendono il secondo posto e quindi la possibilità del ballottaggio con Andres Arauz. L’annuncio è stato dato ieri dopo una lunga riunione plenaria alla presenza degli osservatori elettorali dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa) e di delegati di organizzazioni e media. La revisione sarà completa, estesa quindi anche ai verbali, nella provincia di Guayas, mentre in altre 16 province sarà riconteggiato il 50 per cento dei voti. Il processo avverrà sotto la supervisione dei cittadini e in presenza dei delegati delle parti e ne sarà data pubblicità attraverso i canali del Consiglio. Verrà predisposto un protocollo per l’esecuzione immediata dell’accordo. (segue) (Brb)