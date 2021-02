Iraq: 20 terroristi Stato islamico uccisi in esplosione accidentale autobomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero almeno 20 i militanti dello Stato islamico rimasti uccisi nell’esplosione accidentale di un’autobomba nel governatorato di Salah al Din, a nord di Baghdad. Lo riporta l’agenzia di stampa “Shafaq News” citando il comando delle forze per le operazioni antiterrorismo di Samarra. Secondo il comandante del centro antiterrorismo di Samarra, generale Jabbar al Darraji, 21 terroristi dello Stato islamico sono rimasti uccisi da un’autobomba da loro realizzata e destinata a far esplodere un posto di blocco della polizia federale nel Jalam Samarra, a sud del distretto di al Dur. Al Darraji ha spiegato che l'attentatore suicida, alla sua partenza dal quartier generale dell'organizzazione, ha suonato il clacson per salutare i suoi compagni. Tuttavia, ha dimenticato che il clacson era collegato alla carica esplosiva, che ha portato alla detonazione dell'auto e alla morte dell'intero gruppo. (segue) (Res)