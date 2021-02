Iraq: 20 terroristi Stato islamico uccisi in esplosione accidentale autobomba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la sconfitta sul piano territoriale avvenuta alla fine del 2017, lo Stato islamico è ancora attivo in Iraq con cellule sparse in diverse zone del Paese che di recente hanno compiuto anche attacchi nella capitale Baghdad. Le forze di sicurezza irachene continuano a dare la caccia alle cellule dello Stato islamico. Lo scorso 12 febbraio, il Servizio antiterrorismo (Cts) ha arrestato due comandanti dello Stato islamico (Is) e smantellato cellule terroristiche attive nelle province di Salah al Din e Kirkuk, nel nord-est del Paese. Secondo quanto riferisce un comunicato del portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene, generale Yehia Rasool, gli agenti del Cts “sono riusciti a smantellare una cellula terroristica composta da quattro elementi delle bande dell’Is nel governatorato di Salah al Din, e hanno attuato un’altra operazione mirata nel governatorato di Kirkuk che ha condotto all’arresto di due terroristi”. Inoltre, “una forza speciale del Cts ha compiuto un’altra operazione di incursione per via aerea nel Wadi Zeghitun, nel sud del governatorato di Kirkuk, che ha causato l’arresto dei due cosiddetti responsabili del supporto logistico delle bande dell’Is nell’area, anch’essi terroristi”. Le forze dell’antiterrorismo irachene hanno inoltre scoperto “depositi segreti di vettovaglie” destinati ai presunti terroristi. (Res)