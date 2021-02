Governo: donne Pd, una battuta d'arresto, una battaglia da fare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo avevo detto nel mio intervento in direzione giovedì scorso, siamo entrati in questa legislatura non solo con il PD isolato e al minimo storico, ma anche con la macchia delle pluricandidature femminili. Donne messe in più liste per dimettersi e lasciare spazio a uomini. Grazie alle nostre iniziative in soli sei mesi, nella temperie della pandemia e nelle difficoltà del momento, questa Conferenza appena rinata ha faticosamente ricostruito una credibilità delle democratiche. Sicuramente è stato fatto un lavoro programmatico che ha pesato e ha segnato il Partito democratico, che è una risorsa per tutte e tutti. Un lavoro che dovrà vivere nell’interlocuzione con le scelte di questo governo e nell’agenda parlamentare. Ma non possiamo nasconderci che quella di oggi è una battuta d’arresto. C’è un’enorme battaglia da fare sulla forma partito, sulla selezione dei suoi gruppi dirigenti e sul nostro modo di stare insieme. Va fatta in maniera aperta e trasparente - conclude la portavoce delle donne Pd - insieme a quella sui contenuti e sull’agenda di Governo, insieme ai movimenti e alle associazioni delle donne, per cambiare il Pd, la politica e la società italiana". (Rin)