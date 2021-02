Droga: Fd'I, prosegue petizione "Liberiamo Roma", oggi raccolta firme al Pigneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia prosegue la battaglia contro le droghe e anche questo fine settimana ha portato la petizione "Liberiamo Roma" nei quartieri della Capitale: la scorsa settimana a piazza Vittorio e oggi al Pigneto. "Stiamo raccogliendo le firme di tutti i cittadini esasperati da quella che, da anni, rappresenta una vera e propria piaga sociale in città. La Capitale è la più grande piazza di spaccio in Italia con intere zone diventate ostaggio di bande di pusher come accade a San Basilio o a Tor Bella Monaca", spiegano in una nota gli esponenti di Fd'I, Maria Teresa Bellucci, deputata e responsabile nazionale del dipartimento dipendenze di Fd'I, Massimo Milani coordinatore di Fd'I Roma, Francesco Todde presidente di Gioventù nazionale Roma, Francesco Figliomeni consigliere capitolino Fd'I e Daniele Rinaldi coordinatore municipio V Fd'I. (segue) (Com)